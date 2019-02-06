شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يجتمع باللاعبين في جلسة الدعم والحساب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رئيس نادى الزمالك، جلسة سريعة مع لاعبى الفريق الكروى الأول، على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، في إطار الاستعداد لمواجهة نجوم إف سى، يوم السبت المقبل على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث رئيس الزمالك مع اللاعبين والجهاز الفنى عن أسباب الخسارة التى تعرض لها الفريق من جورماهيا الكينى بنتيجة 4/2 بالكونفدرالية الأفريقية، كما طالبهم بغلق صفحة البطولة الأفريقية حاليًا والتركيز في مواجهة النجوم من أجل تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط للانفراد بالصدارة.

كما حذر رئيس الزمالك لاعبيه من التهاون أمام النجوم، مذكرهم بنتيجة الدور الأول والتى انتهت بفوز النجوم بهدف دون رد، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 45 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.