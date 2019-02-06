شكرا لقرائتكم سان جيرمان ينجو من فخ فريق درجة ثالثة فى كأس فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بصعوبة بالغة، تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائى من كأس فرنسا، بعد الفوز فى الوقت الإضافى على منافسه فيلفرانش بثلاثة أهداف دون مقابل فى دور الـ 16 من المسابقة.

وانتظر فريق العاصمة الفرنسية حتى الدقيقة 102، حتى تمكن الألمانى جوليان دراكسلر من تسجيل هدف الفوز على الفريق الذى يشارك فى دورى الدرجة الثالثة، قبل أن يعزز موسى ديابى فوز سان جيرمان بالهدف الثانى فى الدقيقة 113، وفى الدقيقة 119 يحرز كافانى الهدف الثالث.

وغاب عن لقاء اليوم للإصابة، البرازيلى نيمار، فيما بدأ اللقاء من على مقاعد البدلاء النجمان كيليان مبابى وإدينسون كافانى، والذين اشتركا فى المباراة بعد تأخر الفوز.



ادينسون كافانى

توخيل

توماس مونييه