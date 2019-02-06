شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء 6 / 2 / 2019 يونج يوافق على تمديد التعاقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتألق مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى، منذ تولى النرويجى أولى جونار سولشاير مهمة تدريب الفريق، وبات الفريق قريبا من دخول المربع الذهبى للبريميرليج، حيث لا يفصله سوى نقطتين عن تشيلسى الرابع.

يونج يوافق على تمديد التعاقد مع مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن المخضرم آشلى يونج وافق على تمديد التعاقد لمدة عام مع مانشستر يونايتد، ليستمر مع الشياطين لمدة موسم آخر، حيث سينتهى تعاقده فى الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ 33 عاما، والذى يلعب فى أكثر من مركز فى الدفاع ووسط الملعب، سيتقاضى 110 ألف استرلينى فى الأسبوع فى عقده الجديد.



أشلى يونج

مانشستر يونايتد يحيى الذكرى الـ 61 لحادث طائرة ميونخ

أحيى نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى ذكرى مرور 61 عاما على حادث ميونخ الذى راح ضحيته 23 شخصًا من بينهم ثمانية لاعبين وثلاثة من أعضاء الجهاز الفني للنادي.

الفريق كان مسافرًا في طريقه للعودة من مواجهة في كأس أوروبا خاضها أمام رد ستار بلجراد الصربى وذلك عندما توقفت طائرة الفريق في ألمانيا للتزود بالوقود. فشلت أول محاولتين للإقلاع من مطار ميونخ؛ وعقب محاولة ثالثة تعرضت الطائرة للتحطم فى تمام الساعة الثالثة و4 دقائق من يوم 6 فبراير 1958.

اللاعبون الثمانية الذين لقوا حتفهم في الكارثة هم جيوف بنت عن عمر ناهز (25 عامًا)، روجر بيرن عن عمر ناهز (28 عامًا)، إيدي كولمان عن عمر ناهز (21 عامًا)، دونكان إدورادز عن عمر ناهز (21 عامًا)، مارك جونز عن عمر ناهز (24 عامًا)، ديفيد بيج عن عمر ناهز (22 عامًا)، تومي تايلور عن عمر ناهز (26 عامًا) وليام ويلان عن عمر ناهز (22 عامًا). إدواردز، الذي كان يعتبره الكثيرون أفضل لاعبي جيله، تُوفي بعد مرور 15 يومًا على الحادثة.

مسؤولو النادي الثلاثة الذين لقوا حتفهم هم السكرتير والتر كريكمر، المدرب توم كيري والمدرب برت والي.

الصحفيون الثمانية الذين لقوا حتفهم هم - ألف كلارك، دوني ديفيز، جورد فولوز، توم جاكسون، أرتشي ليدبروك، هينري روز، إيريك طومبسون وحارس مرمى مانشستر سيتي السابق فرانك سويفت.

قائد الطائرة كين رايمينت، وزميله في طاقم الطائرة توم كابل، ووكيل السفر بيلا ميكلوس والمعاون ويلي ساتينوف، وهو صديق مدرب يونايتد سير مات بازبي، كانوا كذلك من بين ضحايا الحادث المروع.

كارثة ميونيخ الجوية تعتبر جزءًا لا يمكن تصديقه من تاريخ يونايتد، حيث عمل بعدها سير مات بازبي في التغلب على النقص الذي تعرض له فريقه بعد الحادث مع مساعده جيمي ميرفي وقاما ببناء فريق آخر رائع فاز بكأس أوروبا بعد ذلك بعشر سنوات.

هذا وسوف يتم تنظيم فعالية قصيرة لإحياء ذكرى الضحايا في الساحة الأمامية للملعب ظهر اليوم الأربعاء، وهو ما سيمكن المشجعون وكذلك أعضاء النادي من التجمع سويًا لإظهار احترامهم للضحايا تحت الساعة التذكارية الخاصة بكارثة ميونيخ الجوية.