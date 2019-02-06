شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يكتفي بـ3 مطالب في اجتماع اتحاد الكرة والأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة الإسماعيلى بثلاث مطالب خلال اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلى الأندية لوضع استراتيجية حول مصير مسابقة الدورى المحلى بعد استضافة مصر النسخة الجديدة لكأس الأمم الأفريقية.

وأكد فارس على أهمية تطبيق تقنية “الفار” من أجل تحقيق مبدأ العدالة القصوى وتكافوء الفرص بين الأندية ، مشيرا إلى أن تلك التقنية ستزيد من قوة المسابقة وتقلل من الأخطاء البشرية للحكام والتى احيانا تغير من مسار المباريات وهو مالاقى قبول الحضور.

عن ملف اغلاق الملاعب التى تستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية ، طالب فارس بخوض مباريات الإسماعيلى بمدينة السويس بعد رفض اقتراح بخوض المباريات على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالقاهرة ، وذلك فى ظل قرب المسافة بين المحافظتين وهو ما يقلل من اجهاد اللاعبين بجانب التعامل الأمنى الأمثل ، فى أعقاب صدور قرار باغلاق ستاد الإسماعيلية بسبب ارتباطه باستضافة احدى مجموعات البطولة.

وشدد عضو مجلس إدارة الإسماعيلى على أهمية عدم الانتقائية فى مؤجلات الأندية مطالبا لجنة المسابقات بلعب كل ناد مبارياته المؤجلة وفقا للجدول الموضوع من أجل ارساء مبدأ العدالة بين جميع الأندية.

وأوضح الدكتور إبراهيم فارس على استعداد الإسماعيلى لتقديم كل التسهيلات من أجل ضمان استمرار المسابقة التى تقام خلال فترة استثنائية فى ظل تعديل موعد مباريات البطولات الافريقية بجانب استضافة بطولة كأس الأمم بعد سحب الملف من الكاميرون لعدم الجاهزية.