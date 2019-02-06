شكرا لقرائتكم جروس يرفض العنصرية بين اللاعبين في مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق الزمالك بقيادة السويسرى كرستيان جروس، أول تدريباته بمقر القلعة البيضاء، بعد العودة من كينيا عقب الخسارة من جورماهيا بنتيجة 4/2 في المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى، على ملعب موى بالعاصمة الكينية نيروبى، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات فى الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نجوم إف سي، السبت المقبل على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وعقد جروس جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران الجماعى، وتحدث معهم على ضرورة التركيز في مسابقة الدورى وعدم التأثر بالهزيمة من جورماهيا، كما تحدث الخواجة السويسرى عن بعض النقاط الفنية التى سيتم تطبيقها أمام النجوم.

وقسم جروس التدريب لحصتين، الأولى بدنية والثانية فنية، ورفض المدير الفنى التفرقة بين اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين في التدريب، وخضع الجميع لنفس الحمل البدنى وكذلك الفني.

كما عقد رئيس الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق والجهاز الفنى، تحدث خلالها عن أسباب الخسارة من جورماهيا الكينى، وطالبهم بغلق صفحة البطولة الأفريقية حاليًا والتركيز في مواجهة النجوم من أجل تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط للانفراد بالصدارة.

كما حذر رئيس الزمالك لاعبيه من التهاون أمام النجوم، مذكرهم بنتيجة الدور الأول والتى انتهت بفوز النجوم بهدف دون رد، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 45 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.