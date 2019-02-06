هاريس من كليبيرز إلى سيكسرز في صفقة سداسية

اسماء السيد - أعلن نادي لوس أنجليس كليبيرز الأربعاء انتقال نجمه توبياس هاريس الى صفوف فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، في صفقة تبادل ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تشمل ستة لاعبين.

وبموجب الصفقة، تخلى لوس أنجليس عن هاريس والصربي بوبان ماريانوفيتش ومايك سكوت، لقاء الحصول على ويلسون تشاندلر ومايك موسكالا ولاندري شاميت، إضافة لأربع خيارات ضمن الـ"درافت" للموسم المقبل والذي يليه.

ويعد هاريس (26 عاما) محور هذه الصفقة، إذ يغادر بموجبها فريقه بعد انضمامه الى صفوفه العام الماضي من ديترويت بيستونز، في صفقة شملت حصول الأخير على خدمات بلايك غريفين.

وأصبح هاريس من أبرز اللاعبين في صفوف كليبيرز، مع متوسط تسجيل بلغ 20,9 نقطة في المباراة الواحدة، هو الأعلى في مسيرته. وأضاف اللاعب 7,9 متابعات و2,7 تمريرتين حاسمتين في المباراة.

ونقل بيان كليبيرز عن مدير عمليات كرة السلة في النادي لورانس فرانك قوله "لا يمكنني أن أقول ما يكفي من الأمور الجيدة عن توبياس هاريس والسبل المختلفة التي أثر من خلالها على فريقنا. منذ قدوم توبياس الى لوس أنجليس قبل عام، شكل مثالا على صعيد الاحتراف في داخل الملعب وخارجه (...) لقد أصبح لاعبا من طينة +كل النجوم+".

من جهته، اعتبر المدير العام لفيلادلفيا إلتون براند أن "توبياس هو أحد أفضل مسددي المحاولات الثلاثية في دوري المحترفين، ولديه القدرة على التأثير على المباراة في طرفي الملعب (الدفاع والهجوم)".

وأضاف "اللاعبون الثلاثة سيضيفون شخصية قوية الى غرف الملابس".

ويحتل فيلادلفيا المركز الخامس في ترتيب المنطقة الشرقية مع 34 فوزا في مقابل 20 خسارة، بينما يجد كليبيرز نفسه في المركز الثامن في المنطقة الغربية (آخر المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية +بلاي أوف+)، مع 30 فوزا مقابل 25 خسارة.