شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 6/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها بدء الاستعداد لمواجهة حرس الحدود فى بطولة الدوري العام والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل.

الأهلى يذبح عجلا فى التتش بعد الفوز على إنبى

ذبح لاعبو الأهلى عجلا قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، فى استاد مختار التتش بالجزيرة، وهى عادة بات يحرص عليها الجهاز الفنى واللاعبون منذ فترة كبيرة يتم تنفيذها أول كل شهر.

ياسر إبراهيم يعود لدفاع الأهلى أمام حرس الحدود

شارك ياسر إبراهيم مدافع الأهلى في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وانتظم ياسر إبراهيم في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، والتى تأتى استعدادا لمواجهة فريق حرس الحدود في الدوري والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وغاب ياسر إبراهيم عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب الإصابة، وخضع لبرنامج علاج طبيعي لتجهيزه للعودة إلى حسابات الجهاز الفني من جديد.

على معلول يعقد أولى جلسات تجديد عقده مع الأهلى

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أولى الجلسات مع التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق، لبحث ملف تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث طلب مدير الكرة من على معلول تحديد طلباته لتجديد عقده لمدة موسمين جديدين.

جراحة دقيقة لشقيق سعد سمير تبعده عن مران الأهلى

حصل سعد الدين سمير مدافع النادى الأهلى على إذن بالغياب من مران فريقه صباح اليوم، وذلك للتواجد بجوار شقيقه الذى يجرى عملية خطيرة فى المخ اليوم، ووافق الجهاز الفنى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى، على غياب اللاعب، لاسيما أن اللاعب تحمل ضغوطا نفسية وعصبية شديدة خلال الأسابيع الماضية، وتحامل على نفسه من الناحيتين الطبية والنفسية وخاض لقائى سيمبا التنزانى فى دورى أبطال أفريقيا، وإنبى فى الدورى العام.

إصابة جديدة فى مران الأهلى وصالح جمعة يشارك.. اقرأ التفاصيل

انتظم صالح جمعة لاعب وسط الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعاد صالح جمعة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق التى غاب عنها خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من إجهاد عضلى، بعد أن أدى تدريبات تأهيل وعلاج طبيعى بشكل مكثف.

غموض موقف دفندر الأهلى فى مواجهة حرس الحدود

غاب هشام محمد لاعب وسط الأهلى عن المشاركة فى مران فريقه الذى أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وجاء غيابه فى ظل شكواه من نزلة معوية حادة تعرض لها مؤخرًا وأجبرته على مغادرة معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة إنبى أمس، التى فاز بها الفريق بهدفين لهدف.