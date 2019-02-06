الجونة يواجه الإنتاج الحربى بقائمة كاملة العدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة على ضم جميع اللاعبين الجاهزين استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز، ويأتى ذلك لرفع حالة التركيز جميع اللاعبين بالنادى الساحلى . ويلاقى فريق الجونة نظيرة الانتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام بملعب الجونة بمدينة الغردقة يوم 7 من الشهر الجارى . ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 22 نقطة .

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