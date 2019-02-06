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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 6 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 6 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة وأندية الممتاز يتفقون على تفاصيل استكمال الموسم الكروى

اتحاد الكرة وأندية الممتاز يتفقون على تفاصيل استكمال الموسم الكروى

 

 

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مشادة بين رئيس الزمالك وأحمد شوبير في اجتماع الأندية والجبلاية

 

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أبوريدة يناقش مع وزير الرياضة نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

 

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عصام عبد الفتاح: " فيفا" أكد عدم صحة هدف إنبي أمام الأهلى

 

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الأهلى يطلق اسم حسن حمدى على قاعة الاجتماعات بمدينة نصر

 

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الأشعة تثبت إصابة عمرو جمال بتمزق في الأمامية وفحص جديد لتحديد مدة غيابه

 

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بيراميدز يوافق علي استبدال مواجهة الدوري بالكأس مع الأهلي

 

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زيزو يقود وسط الزمالك أمام النجوم بدلاً من طارق حامد

 

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النجوم يطبع 5000 تذكرة لمباراة الزمالك بالدورى.. والطرح بعد الاعتماد

 

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تعرف علي مطالب الإسماعيلي من الجبلاية فى اجتماع الأندية

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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