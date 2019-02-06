تشكيل الكلاسيكو.. ميسي على مقاعد البدلاء.. وريال مدريد بالقوة الضاربة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع منافسه التقليدي ريال مدريد على ملعب كامب نو في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الملك، على أن تقام مواجهة الإياب في السابع والعشرين من فبراير الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.
وكانت اخر مباراة التقى فيها الفريقين في بطولة كأس الملك كانت في البطولة الكأس موسم 2013/2014، وحسمه ريال مدريد لصالحه بنتيجة 2-1.
واختار المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة تشكيل مكون من " شتيجين - سيميدو - بيكيه - لينجليت - ألبا - بوسكيتس - راكيتيتش - أرثور - كوتينهو - سواريز - مالكوم".
وعلي الجانب الأخر اختار سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل مكون من " نافاس، كارفاخال، راموس، فاران، كروس، بنزيما، مودريتش، مارسيلو، لوكاس، فينيسيوس جونيور، ماركوس لورنتي ".
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