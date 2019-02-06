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غادر فريق المنيا ، اليوم الأربعاء، إلى محافظة سوهاج ، استعدادا لمواجهة فريق طهطا ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة بالدوري الممتاز " ب ".
وكان الفريق تحت قيادة المدير الفني ، إبراهيم صدقي قد أنهى تدريباته اليوم، كما سبق لهخوض مباراة ودية أمام فريق تليفونات بني سويف السبت الماضي، وحقق فيها الفريق فوزا بنتيجة 3 – 2 ، استعدادا لمواجهة طهطا،واصطحب المدير الفني، 18 لاعبا لمباراة غدا ، والمقرر
محمد حسانين ،عبد الكافى رجب ،( حراس مرمى )، وليد اوشا ،برسوم محروس ،أحمد رضا ،حازم مصطفى - محمد عبد القادر ،ايمن ناصر ،محمد شديد – محمود حرشه ،احمد عصام،بصيلي ، كامل محمد ،حسام حسن ،احمد منصور، كريم حسن ،عادل رجب ،محمد عبدالسميع.
كانت هذه تفاصيل خبر المنيا يحل ضيفا علي طهطا غدًا بالجولة الـ17 بالممتاز "ب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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