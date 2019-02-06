رياضة | فوز البترول وسمالوط وابوتيج والبداري وتعادل الفكرية في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز البترول وسمالوط وابوتيج والبداري وتعادل الفكرية في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة 23 من مسابقة دوري الدرجة الثالثة للمجموعة الثالثة، تعادل ناصر الفكرية مع بني مزار سلبيا في المباراو التي جمعتهما علي ملعب الفكرية.

كما نجح مركز شباب سمالوط من تحقيق فوزا مهما علي مركز شباب الخارجة بأربعو أهداف لهدف في المباراة التي شهدها ملعب مطاي.

وتمكن فريق بترول أسيوط من تحقيق أنتصارا مهما علي شبان أسيوط بثلاثية نظيفة في المباراة التي جاءت على ملعب البترول.

كما فاز أبوتيج علي فريق ملوي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ابوتيج.

وفي لقاء آخر فاز فريق البداري خارج أرضه علي منفلوط بأربعو اهداف لثلاثو في المباراة التي كانت علي ملعب منفلوط.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة 23 غدا حيث سيحل فريق القوصيو ضيفا على مركز شباب القيس في المباراة التي ستجمعهما علي ملعب مطاي.

والجدير بالذكر أن فريق اسمنت اسيوط حصل على راحة في هذه الجولة، وجاء ترتيب المجموعة الثالثة علي النحو التالي:-

1؛ بترول اسيوط. 51 نقطة

2- أسمنت أسيوط. 37 نقطة

3- ناصر الفكرية. 35 نقطة

4- بني مزار. 32 نقطة

5- مركز شباب الخارجة 31 نقطة

6- مركز شباب سمالوط 29 نقطة

7- القوصية. 29 نقطة

8- البداري 28 نقطة

9- مركز شباب القيس 27 نقطة

10 - ملوي 27 نقطة

11- ابوتيج 26 نقطة

12- منفلوط. 26 نقطة

13- شبان اسيوط 8 نقاط