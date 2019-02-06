رياضة | عاجل.. فاسكيز يهز شباك برشلونة بالهدف الأول (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فاسكيز يهز شباك برشلونة بالهدف الأول (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد ، الهدف الأول لفريقه أمام برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا. جاء الهدف في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، حيث مرر الكرة لجاريث بيل الذي لعبها عرضية لبنزيما الذي سجلها مباشرة في شباك تير شتيجن حارس البرسا

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