رياضة | أهداف مباراة - النصر 3 × 1 القادسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - النصر 3 × 1 القادسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس ملك إسبانيا 2018/2019 برشلونة 0 x

22:00 1 ريال مدريد كأس ألمانيا هيرتا برلين 0 x

21:45 0 بايرن ميونيخ الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون 0 x

21:45 0 مانشستر سيتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان النصر 3 x

19:15 1 القادسية

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