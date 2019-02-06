اونلاين | الملكي يسجل.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 2 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملكي يسجل.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 2 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ريال مدريد يسجل الهدف الأول أمام برشلونة

الدقيقة السادسة والهدف الأول لريال مدريد عن طريق فاسكيز من صناعة بنزيمة

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد" و"برشلونة"، اليوم ، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب "الكامب نو"، الساعة 10 مساء، على قنواتعبر قنوات بي إن سبورتس 3، Gol TV spain، و TVE La 1 Madrid.

وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا، أما برشلونة حجز مقعده فى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية.



