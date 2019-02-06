اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot | ماتش الريال وبرشلونة اونلاين livehd7 الاسطورة| كورة ستا

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بث مباشر يلا شوت اونلاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو في الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، حيث سنقدم لكم رابط مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة الريال وبرشلونة بتعليق الجزائري حفيظ دراجي من قناة bein sport hd 3 بث مباشر قبل بداية اللقاء بدقائق قليلة.
بث مباشر الريال وبرشلونة يلا شوت yalla-shoot، يبدأ موعد مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في مباراة الذهاب من الدور قبل النهائي من الكأس في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة الكلاسيكو الإسباني مساء اليوم الأربعاء 6 فبراير مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس.
بث مباشر الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، وصعد برشلونة إلى نصف النهائي بعد تعويض خسارته أمام إشبيلية ذهاباً في ربع النهائي بهدفين دون رد، بفوز بسداسية على ملعب كامب نو، في حين نجح الريال في الفوز في تكرار فوزه على جيرونا ذهاباً وإياباً بمجموع 7-3 في المباراتين، وسنوفر لكم رابط سريع مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بجودة عالية.
ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر kora-star، شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الحصة التدريبية الأخيرة استعداداً لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مما يعني تواجده أساسياً خلال مباراة مساء الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.
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سنضيف لكم رابط اونلاين مشاهدة مباراة الريال وبرشلونة بدون تقطيع قبل بداية اللقاء مباشرة.
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سيسعى ليونيل ميسي لكسر العقدة التي لازمته خلال مباريات الفريقين بكأس ملك أسبانيا، حيث واجه ريال مدريد في 6 مباريات سابقة بالبطولة لم يتمكن من هز الشباك في أي مرة منهما.
يعد لويس سواريز هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في لقاءات الكلاسيكو منذ وصوله للبلوجرانا، حيث سجل 8 أهداف في شباك الريال.
ويبقى قرار مشاركة الفرنسي عثمان ديمبلي بيد المدير الفني الإسباني فالفيردي، بعد تعافي اللاعب من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.
سولاري لن يشعر بالخوف أو الرهبة، عند وضع تشكيلة فريقه للمباراة المرتقبة، بعد أن بات يعتمد ويراهن على اللاعبين الشباب، الذين أثبتوا خلال المباريات الأخيرة، صدق حدس المدرب الأرجنتيني.
تشكيل ريال مدريد
نافاس – كارفخال – راموس – فاران – مارسيليو – يورنتي – مودريتش – كروس – فاسكيز – بنزيما – فينيسيوس، وهو ما يعني جلوس جاريث بيل على مقاعد البدلاء.
تشكيل برشلونة
ستيغن – البا – بيكيه -لينغليت – سيميدو – راكتيتش -بوسكتس – ارثر – كوتينهو – سواريز – مالكوم، وهو ما يعني جلوس ميسي على مقاعد البدلاء.
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