اونلاين | بث مباشر... مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا (دقيقة بدقيقة)

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بث مباشر... مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس إسبانيا (دقيقة بدقيقة)

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الحالي، كان قريبًا من الانتقال لصفوف نادي برشلونة قبل عام ونصف، ولكنه غير وجهته في اللحظات الأخيرة لينتقل لصفوف الملكي، موجهًا صدمة قوية للنادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة كان أول من تفاوض مع فينيسيوس جونيور عبر أندريه كوري وكيل النادي الكتالوني في أمريكا الجنوبية وذلك عام 2017، ووصلوا إلي إتفاق مع اللاعب علي الإنتقال لبرشلونة مقابل 30 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي بالإضافة لـ3 مليون يورو للوكلاء.

واضافت الصحيفة الاسبانية أن وكلاء "جونيور" تواصلوا مع إدارة ريال مدريد وحصلوا على عرضًا أكبر لضم اللاعب مقابل 45 مليون يورو، وتغاضي اللاعب عن إتفاقه السابق مع برشلونة ووقع على عقود إنتقاله للملكي بشكل رسمي.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد مساء اليوم الاربعاء، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس اسبانيا.

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