اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019 (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019 (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي اليوم، قطبي الكرة العالمية، فريق برشلونة، أمام نظيره وغريمه التقليدي ريال مدريد، في مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
ويحظى كلاسيكو الأرض بأهمية خاصة، إذ يتابعه كل عشاق الساحرة المستديرة، رغم ابتعاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، ورحيله إلى الكالتشيو مع فريق يوفنتوس، إلا أن لقاء الكتالوني أمام النادي الملكي يظل محل متابعة قوية، رغم اختلاف الأسماء وتبدل النجوم.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
أعلن المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، أمس، قائمة الفريق لموقعة ريال مدريد، المقرر إقامتها الأربعاء على ملعب “كامب نو”، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وضمت القائمة 19 لاعبا لمواجهة الكلاسيكو، من بينهم نجم الفريق ليونيل ميسي، مما جعل عشاق الفريق يتنفسون الصعداء بعد فترة طويلة من القلق.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
وكانت الشكوك حامت بشأن مشاركة البرغوث الأرجنتيني، بعدما غاب عن مران الاثنين جراء إصابة تعرض لها خلال مباراة فالنسيا في “الليغا” السبت الماضي، في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
أحرز البرغوث ميسي 26 هدفا في 38 مباراة أمام ريال مدريد، وهو رقم يشير بوضوح إلى أهميته بالنسبة للبلوغرانا في مثل هذه المواجهات.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
وحسب موقع صحيفة “آس” فقد ضمت قائمة برشلونة للكلاسيكو نجوم الفريق: سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.. وكيفن برينس بواتينغ”.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
وجاء التشكيل المتوقع للفريقين كالتالي:
تشكيل برشلونة:
حراسة المرمى: تير شتيجين.
خط الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمينت لينجليه – جوردي ألبا.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أرثر ميلو.
خط الهجوم: فيليبي كوتينيو – لويس سواريز – ليونيل ميسي.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
تشكيل ريال مدريد:
حراسة المرمى: كيلور نافاس.
خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – مارسيلو.
خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس.
خط الهجوم: لوكاس فاسكيز – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور (جاريث بيل).
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
ولم تشهد قائمة ريال مدريد أى غيابات مؤثرة، حيث يغيب عن الفريق فى مباراة الليلة كل من لوكا زيدان، فاييخو، اودريوزولا، فالفيردى، إبراهيم دياز، ويتواجد كل الكبار.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
وقال بيرند شوستر، لاعب ومدرب ريال مدريد سابقاً، أن مشاركة الثنائي لوكاس فاسكيز وفينيسيوس في لقاء الكلاسيكي ضد برشلونة، تبدو ضرورة ملحة أمام المدير الفني سانتياجو سولاري.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
وأضاف شوستر في تصريحات أدلى بها لإذاعة (أوندا سيرو) الإسبانية: “أنا حقاً أريد رؤية ريال مدريد الذي رأيناه في المبارايات السابقة أمام برشلونة في الكلاسيكو”.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
وتابع: “أعتقد أنه يجب البداية بلوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور ووضع جاريث بيل على دكة البدلاء، ثم بعد ذلك، سيعتمد الأمر على مُجريات المباراة”.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
ولفت شوستر إلى أن: “بنزيما عنصر أساسي لريال مدريد بسبب عدم تواجد مهاجم جيد غيره، عليه تسجيل الأهداف.. بالنسبة لمارسيلو، إذا لعب وكان في شكل جيد فلن تكون هُناك مشاكل”.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
صعد برشلونة للدور نصف النهائى بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بالدور ربع النهائى، فيما تغلب ريال مدريد على جيرونا بمجموع 7 – 3.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ملعب سانتياجو برنابيو عندما يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد يوم 27 فبراير.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
وكانت نتيجة آخر كلاسيكو جمع ريال مدريد وبرشلونة نتهى بانتصار عريض للبلوجرانا بنتيجة 5 – 1 فى المباراة التى جمعتهما يوم 28 أكتوبر الماضى بملعب “كامب نو” ضمن منافسات الدورى الإسبانى.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
المباراة: برشلونة ضد ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
الملعب: ستاد الكامب نو بمنطقة ليس كورتس بمدينة برشلونة
التوقيت: اليوم الأربعاء الموافق 6-2-2019 في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، و 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة
القنوات الناقلة ل مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
قناة beIN Sports HD3
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 6-2-2019
الكلاسيكو
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