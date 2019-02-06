اونلاين | يلا شووت| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بتاريخ 06-02-2019 كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بتاريخ 06-02-2019 كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد" و"برشلونة"، اليوم ، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي. ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب "الكامب نو"، الساعة 10 مساء، على قنواتعبر قنوات بي إن سبورتس 3، Gol TV spain، و TVE La 1 Madrid. وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا، أما برشلونة حجز مقعده فى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية.

يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة، في اللقاء المرتقب الذي يجمع بين العملاقين في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث أوقعت القرعة البارسا ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في نصف النهائي الأول، وريال بيتيس ضد فالنسيا في نصف النهائي الآخر، هذا ويدخل برشلونة لقاء الكلاسيكو بعد تخطيه لفريق إشبيلية في الدور ربع النهائي بعد الخسارة ذهابًا بهدفين نظيفين والفوز إيابًا بالكامب نو بنتيجة 6-1، ليصعد البارسا إلى نصف النهائي بعد فوزه في مجموع اللقاءين بنتيجة 6-3، وكان البارسا قد أقصى فريق ليفانتي في دور الـ16 بعد الخسارة ذهابًا بنتيجة 2-1 والفوز إيابًا بثلاثية نظيفة.



بينما يدخل ريال مدريد مواجهة برشلونة بعد تخطيه لفريق كتالوني آخر في الدور ربع النهائي وهو فريق جيرونا، حيث فاز الفريق الملكي في مباراة الذهاب بسنتياجو برنابيو بنتيجة 4-2، ليكرر فوزه في مباراة العودة بنتيجة 3-1، وفي دور الـ16 تخطى الريال فريق ليجانيس بعد الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة والخسارة في مباراة العودة بهدف نظيف، يُذكر أنه سوف يقام اللقاء بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني على أن تقام مباراة العودة على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير الجاري.

