شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس| التشكيل الرسمي لبرشلونة وريال مدريد..ميسي أحتياطي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن إرنستو فالفيردي وسانتياجو سولاري المديران الفنيان لبرشلونة وريال مدريد تشكيل كلاسيكو الأرض الذي يقام على ملعب "كامب نو" بتمام العاشرة مساء في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

وجاءت تشكيل الفريق الملكي كالتالي.

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - مارسيلو.

خط الوسط: يورينتي - لوكا مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

دكة بدلاء ريال مدريد: كورتوا ، ناتشو ، كاسيميرو ، سيبايوس ، ايسكو ، جاريث بيل ، أسينسيو.

بينما جاء تشكيل الفريق الكتالوني كالأتي.

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا

خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، أرثر

خط الهجوم: كوتينهو، سواريز، مالكوم

صعد برشلونة إلى الدور نصف النهائي من الكأس، بعد فوزه على إشبيلية بسداسية نظيفة مقابل 3 أهداف للأخير، فى مجموع مباراتي الذهاب والاياب بالدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

بينما تأهل ريال مدريد إلى الدور ذاته بعد تفوقه على جيرونا بنتيجة بسباعية مقابل 3 أهداف للأخير، فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تقابل الثنائي 5 مرات سابقا في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا، نجح فريق العاصمة في الانتصار خلال 4 مباريات بينما فاز البارسا في لقاء وحيد.