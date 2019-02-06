شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين في كأس ألمانيا والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يحل فريق بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء ضيفاً على نظيره فريق هيرتا برلين في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية، في المباراة التي تأتي ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم.

ويتطلع بايرن ميونخ للتأهل لربع النهائي ومواصلة المشوار للمنافسة على لقب البطولة التي خسرها في آخر موسمين، فيما يتطلع فريق هيرتا برلين الذي تمكن من الفوز على الفريق البافاري هذا الموسم في بطولة الدوري، لتكرار هذا الأمر مرة أخرى في بطولة الكأس وبلوغ ربع النهائي.

ويخوض بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اولريخ

خط الدفاع: الابا – هوميلز – زوله – كيميتش

خط الوسط: تياغو – جوريتسكا - كومان – جيمس – غنابري

خط الهجوم: ليفاندوسكي

