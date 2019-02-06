شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب تشكيلة ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الكأس والان مع التفاصيل
وذكرت صحيفة ماركا أن سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق الملكي استقر على البدء بماركوس يورينتي في التشكيلة الأساسية بديلا للبرازيلي كاسيميرو.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد المسربة كالتالي.
حراسة المرمى: نافاس
خط الدفاع: داني كارفاخال - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - مارسيلو.
خط الوسط: يورينتي - لوكا مودريتش - توني كروس.
خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور
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