شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأسباني يرفض ارتداء برشلونة قمصان اللغة الصينية والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم رفض ارتداء برشلونة قمصان الفريق المطبوع عليها أسماء اللاعبين باللغة الصينية.
وكان نادي برشلونة أعلن كتابة أسماء اللاعبين باللغة الصينية على قمصان الفريق الكتالوني خلال مباراة الكلاسيكو التي تقام اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا، احتفالا بالسنة الصينية الجديدة.
وتقام غدا مباراة الذهاب على ملعب كامب نو بتمام العاشرة مساء، بينما تقام مباراة العودة يوم 27 من شهر فبراير الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو".
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