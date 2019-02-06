شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السبلي يسيطر على الشوط الأول من مباراة هوليستن كيل ضد أوجسبورج والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- أنتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين هوليستن كيل مع نظيره أوجسبورج في دور ال16 من كأس ألمانيا بالتعادل السلبي.

ويتطلع كل منهم لتحقيق المكسب وحسم نتيجة المباراة لصالحة خلال أحداث الشوط الثاني، للحفاظ على فرص حصولهم على بطولة في ظل تواجد العملاق بايرن ميونخ.

والذي يسعى في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز على هيرتا برلين، من أجل الحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب، خاصة بعد خروج بوروسيا دورتموند منافسه الأول في "بوندسليجا"، أمام فيردر بريمن، أمس، الثلاثاء.