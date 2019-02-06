انت الان تتابع الفيفا يقول إنفانتينو المرشح الوحيد لرئاسة المنظمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الأربعاء إن رئيسه جياني إنفانتينو لن يواجه أي منافس في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو حزيران.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان ”بناء على دعوة مجلس الفيفا في العاشر من يونيو حزيران 2018 لفتح باب الترشح للانتخابات .. تقدم السيد جياني إنفانتينو فقط للترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد خلال مؤتمر الفيفا رقم 69 المقرر في باريس في الخامس من يونيو 2019“.

وكانت خطط إنفانتينو لتوسيع كأس العالم للأندية وإطلاق دوري الأمم الأوروبية وضعته في صدام مع الاتحاد الأوروبي للعبة وكذلك مع روابط الأندية.

لكن لم يتقدم أي مرشح من أوروبا لمنافسة إنفانتينو الأمين العام السابق للاتحاد القاري للعبة والذي انتخب لرئاسة الفيفا في فبراير شباط 2016 ليحل بدلا من سيب بلاتر.

وتفوق المسؤول السويسري على البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي في الجولة الأخيرة من التصويت في تلك الانتخابات بعد منافسة أخرى مع الأمير الأردني علي بن الحسين والفرنسي جيروم تشامبين في وقت سابق.

وجاء ترشح إنفانتينو وقتها بعد إيقاف ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي والمرشح الأبرز للمنصب عن ممارسة أي أنشطة تتعلق بكرة القدم مع بلاتر بداعي انتهاك قواعد الأخلاقيات.

ونفى الرجلان ارتكاب أي أخطاء.

وسيعقد الاتحاد الأوروبي انتخاباته الخاصة خلال اجتماع الجمعية العمومية في روما يوم الخميس والتي يخوضها رئيسه الحالي ألكسندر تشيفرين دون منافس.