الان تتابع مباراة برشلونة وريال مدريد.. التشكيل المتوقع للفريقين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار عشاق كرة القدم، بعد قليل، نحو ملعب “كامب نو” الذي يستضيف كلاسيكو الأرض بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في ذهاب دور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة:

حراسة المرمى : آندريه تير شتيغن

الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا

الوسط : بوسكيتس، آرثور ميلو، إيفان راكيتيتش

الهجوم : كوتينيو، سواريز، ميسي

أما تشكيلة ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع : كارفخال، راموس، فاران، مارسيلو

الوسط : مودريتش، كروس، كاسيميرو، وماركوس يورينتي

الهجوم : فاسكيز، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور و غاريث بيل