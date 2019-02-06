شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يغلق باب العودة في وجه نيمار نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، حقيقة تفاوض البارسا مع البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من أجل إعادته إلى قلعة الكامب نو من جديد. وقال بارتوميو، فى تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا: «نيمار لم يخبرنى أبدًا بأنه يريد العودة إلى برشلونة منذ الانتقال إلى سان جيرمان».

وأضاف: «لم أتلق اتصالات بشأن عودة نيمار، سواء من اللاعب أو من والده. لقد اتخذنا قرارًا فى برشلونة، ووقعنا مع فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلى، وهما أصغر سنًا ونحن سعداء بهما».

وتحدثت التقارير فى الصيف الماضى عن رغبة نيمار فى العودة إلى برشلونة، بالإضافة إلى وجود مفاوضات واجتماعات مع مسؤولى البارسا. وحول التعاقد مع إيسكو، نجم ريال مدريد، علق بارتوميو: «إذا طلب الجهاز الفنى التعاقد مع لاعب يريد مغادرة ريال مدريد، فسنوقع معه بالطبع، ولكن ذلك لم يحدث».

وواصل: «لا يوجد اتفاق بين برشلونة وريال مدريد بشأن عدم التعاقد مع لاعبى المنافس، ولكن كل نادٍ يحاول جعل فريقه هو الأكثر قدرة على المنافسة، إذا أردنا ضم إيسكو، سنتحدث مباشرة مع ريال مدريد».

وبشأن المدرب إرنستو فالفيردى، قال رئيس برشلونة: «لديه عقد معنا حتى العام المقبل، وهو سعيد بالاستمرار هنا، أريد أن يستمر المدرب حتى لو لم نفز بأى شىء هذا الموسم»، وختم بارتوميو حديثه بقوله «كونه مدربًا لبرشلونة، فإن الأمر يتطلب منه تقديم الكثير للنادى الكتالونى».

كما أكد جوردى ميسترى، نائب رئيس برشلونة، أن عودة نيمار صعبة لعدة أسباب، وقال ميسترى فى تصريحات لصحيفة سبورت: «نيمار من أفضل لاعبى العالم، فهو نجم كبير، ولكن من حيث المبدأ لا أعتقد أن إدارة برشلونة تؤيد عودته، أرى أنه لن يلعب لفريقنا مجددًا».

وأوضح: «هناك سببان يمنعان عودته، أولهما لأسباب اقتصادية تمنع إتمام هذه الصفقة، وثانيًا لأنه لاعب بصفوف باريس سان جيرمان، والنادى الفرنسى لا يريد بيعه».

وتابع: «كما أن طريقة رحيله عن برشلونة تمنع عودته للبلوجرانا من جديد، لأن وكلاء نيمار تعاهدوا أمامنا بشىء ثم سلكوا مسارا آخر». وأتم جوردى ميسترى تصريحاته بقوله: «كنا بصدد تمديد عقد نيمار وتحسين راتبه، ولكن هذه الخطوة توقفت، لأن والد اللاعب تعامل معنا بوجهين مختلفين، الأمر الذى يُصعب عودة اللاعب للفريق الكتالونى».

فيما يُخطط نادى برشلونة للظفر بخدمات موهبة فرنسية جديدة، لتدعيم صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن برشلونة يُراقب لوسيان أجومى، لاعب خط وسط سوشو الفرنسى، تمهيدًا للحصول على خدماته.

وقدم أجومى، البالغ من العمر 16 عامًا، مستويات مميزة مع الفريق الأول، حيث شارك فى 9 مباريات، وجذب اهتمام عدد من كبار أوروبا، مثل ميلان وبايرن ميونخ وأولمبيك ليون.

وأشارت الصحيفة إلى أن أجومى، قائد المنتخب الفرنسى تحت 17 عامًا، يُعد من أبرز مواهب الديوك، وقال وكيل اللاعب: «الشىء الأكثر اهتمامًا حاليًا هو اختيار نادٍ متوسط فى فرنسا قبل انتقاله إلى فريق كبير».

وفى السياق نفسه، تحدث عمر داف، المدير الفنى لسوشو قائلًا: «يجب أن نكون يقظين، لأن أجومى يتطور من مباراة إلى أخرى، نحن هنا لمساعدته على التحسن، لكن لوسيان شاب لديه كل شىء للنجاح والتوهج».

وقال تقرير صحفى إسبانى، إن نجما مميزا يتوقع انتقاله إلى برشلونة، فى الصيف المقبل، رغم اهتمام عدة أندية بضمه أبرزها سان جيرمان ومانشستر سيتى ويوفنتوس.

وذكرت صحفية «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن ماتياس دى ليخت، مدافع فريق أياكس، يتوقع انتقاله للبارسا، ليرافق زميله فى الفريق فرينكى دى يونج، الذى سيرحل لبرشلونة بعد نهاية الموسم الجارى، وأضافت أن قيمة الصفقة ستصل إلى 65 مليون إسترلينى، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

وأشارت إلى أن دى ليخت يدرك صعوبة دخول التشكيلة الأساسية لبرشلونة، فى ظل وجود كل من جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، صامويل أومتيتى، توماس فيرمايلين، وجيسون موريلو حال استمراره مع البارسا وجان كلير توديبو، وبرغم ذلك يفضل الانتقال إليه عن الأندية الأخرى.

وأعلن نادى ريال بيتيس تعاقده مع المدافع البرازيلى الشاب إيمرسون أباريسيدو ليتى، المنتقل حديثاً إلى صفوف برشلونة، ليدافع عن ألوان الفريق الأندلسى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى، وينتقل ليتى إلى صفوف بيتيس، عقب انتهاء بطولة أمم أمريكا الجنوبية (تحت 20 عاماً)، والتى يمثل خلالها منتخب بلاده، بعقد إعارة يمتد حتى 30 يونيو المقبل.

وأوضح نائب الرئيس لقطاع الرياضة بالنادى الأندلسى، لورنزو سيرا فيرير، أن الظهير الأيمن سيصل معارا من قبل برشلونة، حتى نهاية الموسم، وأضاف فيرير أنهم يأملون بزيادة مدة الإعارة لتصل إلى موسمين آخرين، حتى انضمام اللاعب بشكل نهائى لصفوف النادى الكتالونى.