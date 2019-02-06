مانشستر يونايتد يتحرك لتحصين «راشفورد» ضد إغراءات ريال مدريد

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مسؤولو مانشستر يونايتد التحرك من أجل تحصين نجم الشياطين الحمر ومنعه من التفكير فى الرحيل، وذكر حساب شبكة «سكاى سبورتس» أن مانشستر يونايتد بدأ التفاوض مع الدولى الإنجليزى ماركوس راشفورد حول توقيع الأخير على عقد جديد ومُحَسَّن. وكان راشفورد تألق مؤخرًا مع مانشستر يونايتد، وتحديدًا عقب تولى النرويجى أولى جونار سولسكاير المهمة الفنية للفريق، خلفًا للبرتغالى جوزيه مورينيو، ويعد راشفورد هو هداف مانشستر يونايتد الأول فى البريميرليج برصيد 26 هدفًا، منذ خوض مباراته الأولى بالبطولة فى فبراير 2016، وأحرز راشفورد 10 أهداف فى كل البطولات مع الشياطين الحمر هذا الموسم، بينما صنع 7 أخرى. من ناحية أخرى، يحافظ مانشستر يونايتد على علاقته الجيدة مع البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب الشياطين الحمر السابق ويوفنتوس الحالى، وحرص الشياطين الحمر على تهنئة كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ34.

ونشر الحساب الرسمى لليونايتد على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، صورة لرونالدو بقميص الشياطين الحمر، وكتب عليها: «أطيب التمنيات لنجمنا السابق، نتمنى له يومًا رائعًا»، وكان رونالدو لعب ضمن صفوف الشياطين الحمر خلال الفترة من 2003 حتى 2009، وتمكن من قيادة الفريق للتتويج بدورى أبطال أوروبا عام 2008. وفى شأن مختلف، قال ستيف مكلارين، مدرب إنجلترا السابق، إنه سيكون بوسع مانشستر يونايتد أن يتخذ بسهولة قرار الإبقاء على المدرب المؤقت أولى جونار سولسكاير، إذا واصل بدايته المثالية مع الفريق. وبعد أن تولى المهمة خلفًا للمدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، نجح سولسكاير فى تحقيق 7 انتصارات، كما تعادل مرة واحدة فى الدورى ليصبح يونايتد على بعد نقطتين فقط من المربع الذهبى. ومن المقرر أن يعين مانشستر مدربًا دائمًا بنهاية هذا الموسم، ويرى مكلارين، الذى درب سولسكاير وعمل مساعدًا لأليكس فرجسون حين نجح مانشستر يونايتد فى الجمع بين الألقاب الثلاثة (الدورى والكأس ودورى أبطال أوروبا) فى 1999، أن المدرب النرويجى فاق التوقعات فيما يتعلق بالعمل تحت الضغط.

وقال مكلارين الذى يدرب حاليا كوينز بارك رينجرز فى مقابلة مع شبكة «سكاى سبورتس»: «أعتقد أن الجميع اندهشوا من تعيينه. (لكننى) أعرفه جيدًا فهو يتمتع بالذكاء، والقدرة على التفكير الصحيح». وأضاف: «لعب مانشستر (تحت قيادته) بأسلوب هجومى مثير، وهو الأسلوب التقليدى للفريق. إذا استمر بهذا الأسلوب أعتقد أن النادى لن يتردد فى اتخاذ قرار ليكون مدربًا دائمًا بنهاية الموسم». وقال جوردى كرويف، زميل سولسكاير السابق، إن المدرب النرويجى أنقذ يونايتد من خلال قدرته على «فتح الآفاق أمام اللاعبين». وأضاف كرويف لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»: «كان يركز على الناحية المعنوية والذهنية. تحدث إلى اللاعبين ونجح فى اكتشاف شخصياتهم ليقدموا أفضل ما لديهم».