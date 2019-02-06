شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيم» يطلب مساواته بـ«حامد» لتمديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمة تمديد عقد محمد إبراهيم، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك داخل القلعة البيضاء، بعدما اشترط اللاعب الحصول على 10 مليون جنيه فى الموسم نظير التمديد لموسمين آخرين، أسوة بما يحصل عليه طارق حامد، لاعب الوسط المدافع، ويتبقى للاعب فى عقده موسم ونصف، لكن مجلس الإدارة يرغب فى تمديد عقد اللاعب، حفاظا على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن السبب الرئيسى وراء فشل انتقال محمد إبراهيم إلى نادى الإسماعيلى هو تمسك اللاعب بالحصول على 10 ملايين جنيه فى الموسم حتى يمدد عقده مع القلعة البيضاء، يأتى هذا فى الوقت الذى يتمسك فيه مجلس الإدارة بعدم مساواته مع طارق حامد باعتبار أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادى وضع سياسة مختلفة للاعبى الفئة الأولى التى تتقاضى مبالغ أكبر مما يحصل عليه محمد إبراهيم فى الوقت الحالى، على رأسها أن يكون اللاعب من العناصر الأساسية فى الفريق الكروى الأول والمنتخب الوطنى، ويساهم فى عدد كبير من المباريات، فضلا عن التزامه داخل وخارج الملعب، فى الوقت الذى كان محمد إبراهيم لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق، سواء فى مباريات الدورى أو بطولة الكونفيدرالية، بينما يرى محمد إبراهيم أنه أحد أبناء النادى الذين يجب تقديرهم بشكل يليق بما قدمه للقلعة البيضاء طوال الفترة الماضية، بينما أكد مصدر داخل النادى أن مجلس الإدارة يتعامل بشكل احترافى مع اللاعبين، وبما يستفيد منهم النادى فى الوقت الحالى وفقا لرؤية السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى. فى سياق متصل، طالب رئيس النادى باستقالة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة من منصبه، بسبب تحيزه لفريق الأهلى. وقال فى تصريحات عبر الموقع الرسمى: شوبير هو المسؤول عن أزمة الأهلى وإنبى فى المباراة التى أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف بالدورى. وهاجم رئيس النادى: لجنة المسابقات عامر حسين قائلًا: «طول ما عامر حسين موجود فلا توجد كرة قدم فى مصر». وأشار رئيس الزمالك إلى أن هناك حالة من الفوضى فى المسابقة المحلية، وأن هناك حكاما يحكمون بـ100 مكيال. ويتوجه خلال أيام محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب الفريق الكروى الأول إلى اليونان للانضمام إلى فريقه «أبولون» بعدما فشلت مفاوضات انتقاله لأى ناد مصرى خلال يناير الماضى. من جهة أخرى، يفاضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى بين محمد عنتر وحميد أحداد ومحمود عبدالعزيز للدفع بلاعبين منهم بدلا من محمود عبدالمنعم «كهربا» وطارق حامد اللذين يغيبان عن مواجهة النجوم، السبت المقبل، فى الدورى الممتاز، بسبب حصولهما على إنذارين، فيما يحسم المدير الفنى قراره النهائى بانضمام مصطفى فتحى، لاعب الوسط المهاجم، إلى معسكر الفريق المقرر له غدا، الجمعة، وفقا لقرار الجهاز الطبى باعتبار أن اللاعب كان يشكو من كدمة فى ركبته منعته من اللعب أساسيا مع الفريق فى المباريات الأخيرة، يأتى هذا فى الوقت الذى تعرض فيه أمير عزمى مجاهد، مدرب الفريق، لوعكة صحية دفعته لإجراء بعض الفحوصات الطبية عقب مران الفريق أمس.