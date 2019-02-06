شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس على بعد خطوة من ضم مارسيلو بعد ترحيب الريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى أن ريال مدريد قرر بيع لاعبه البرازيلى مارسيلو، الظهير الأيسر للفريق، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن النجم البرازيلى سيرحل فى الصيف المقبل عن قلعة سانتياجو برنابيو، وأوضح أن يوفنتوس هو النادى الأكثر اهتمامًا بخدمات مارسيلو، مشيرا إلى أنه قد يذهب إلى تورينو لمزاملة البرتغالى كريستيانو رونالدو مرة أخرى.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية سابقة أن العرض الذى يجهزه اليوفى لضم مارسيلو قد يصل إلى 45 مليون يورو، ويعانى مارسيلو فى الفترة الأخيرة من الجلوس على دكة البدلاء، الأمر الذى يدفعه للرحيل عن الفريق الملكى. يُذكر أن مارسيلو يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، الذى انتقل إلى يوفنتوس فى الصيف الماضى.

وفى السياق نفسه، تنوى إدارة يوفنتوس الاجتماع مع لاعب الفريق البرازيلى دوجلاس كوستا، بعدما سافر إلى العاصمة الفرنسية باريس دون استئذان السيدة العجوز، وسافر كوستا إلى فرنسا لحضور حفل عيد ميلاد مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان. وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» أن مديرى يوفنتوس ينظرون إلى تصرف دوجلاس كوستا على أنه سلوك غير مسؤول على الإطلاق.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع المرتقب بين إدارة اليوفى وكوستا يزيد من شائعات قرب رحيل اللاعب عن صفوف السيدة العجوز فى الميركاتو الصيفى المقبل، يُشار إلى أن كوستا سيغيب عن مواجهة ساسولو المقبلة فى الدورى الإيطالى بسبب إصابة فى الفخذ تعرض لها فى المباراة الماضية أمام بارما.

وكانت عدة تقارير قد أوضحت أن هذه الواقعة قد تكون بداية الشرخ فى العلاقة بين دوجلاس كوستا ويوفنتوس، ما قد يؤدى إلى رحيل اللاعب عن بطل إيطاليا.

فيما ركزت الصحف الإيطالية على المشاكل التى يواجهها إنتر ميلان فى ظل المنافسة الصعبة داخل المربع الذهبى للكالتشيو، وخرجت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» بعنوان «الديربى الطويل، إنتر وميلان.. سباليتى يخشى تعثر فريقه، والروسونيرى يتعرض لمطاردة من أتلانتا وروما ولاتسيو»، وأضافت الصحيفة: «دوجلاس كوستا يذهب إلى حفلة نيمار بعد حادث السير.. ويوفنتوس غاضب من تصرف لاعبه البرازيلى».

وذكرت صحيفة «كوريرى ديلو سبورت»: «سباليتى يواجه مشاكل عديدة ومنافسة شرسة على المراكز المؤهلة لدورى أبطال أوروبا»، وأضافت الصحيفة: «بونوتشى وكيلينى جاهزان لمباراة أتلتيكو مدريد فى ثمن نهائى دورى الأبطال».

أما صحيفة «توتو سبورت» فقالت فى عنوانها: «رونالدو يختار الهدية.. العالم يتمنى لكريستيانو عيد ميلاد سعيدا»، وتابعت: «النجم البرتغالى ممتن ويطلق التحدى: أنا سعيد فى يوفنتوس.. الهدف رقم 1 هو دورى الأبطال».

ويحتفل البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، بذكرى ميلاده الـ34، وتلقى رونالدو التهانى المختلفة من الأندية التى مثلها خلال مسيرته مثل سبورتنج لشبونة، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس، ومنتخب بلاده.

وتجاهل ريال مدريد نجمه السابق رونالدو، ولم تنشر حسابات الملكى الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى أى تهنئة لأسطورة الفريق السابق، ورحل رونالدو عن صفوف الميرنجى الصيف الماضى إلى يوفنتوس، فى صفقة تخطت قيمتها الـ100 مليون يورو، بعد 9 سنوات من الإنجازات والألقاب بقميص الملكى، وكان الدون قد صرح مؤخرًا بأنه يشعر بالسعادة فى صفوف السيدة العجوز، حيث يشعر بأنهم عائلة واحدة.