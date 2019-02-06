شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا صن»: ريال مدريد تعهد لـ«هازارد» بضمه فى الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية عن السبب وراء تصريحات البلجيكى إيدين هازارد، نجم تشيلسى، بشأن حسم مستقبله، رغم عدم انتهاء الموسم.

كان هازارد قد صرح مؤخرا بأنه اتخذ قراره النهائى بشأن مستقبله، وهو ما أثار الكثير من الشكوك حول رغبة اللاعب فى الرحيل عن تشيلسى، وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن العملاق الإسبانى «ريال مدريد» تعهد لهازارد بإنهاء صفقة التعاقد معه فى الصيف المقبل، وهو ما دفع اللاعب للحديث عن مستقبله.

وأوضحت أن هازارد سيبلغ تشيلسى بخطوة رحيله فى الصيف المقبل عقب 7 سنوات داخل قلعة ستامفورد بريدج، ورغم أن عقد هازارد مع تشيلسى ينتهى فى الموسم المقبل، إلا أن البلوز لا يزال يطمح فى الحصول على أكثر من 100 مليون جنيه إسترلينى للتخلى عن نجمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هازارد سيحصل على راتب سنوى فى ريال مدريد يبلغ 14.5 مليون إسترلينى. يذكر أن «هازارد» ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد فى الصيف الماضى، لتعويض رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

كان اللاعب الدولى البلجيكى إيدين هازارد قد أعلن أنه اتخذ قراره النهائى حول مستقبله فى لندن، وقال هازارد، خلال تصريحاته: «أعرف الآن ماذا سأفعل. لقد اتخذت قرارى بالفعل». وارتبط اسم هازارد بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، الصيف المقبل، بعدما رفض العديد من عروض التجديد من قبل إدارة تشيلسى.

كان النجم البلجيكى مرشحاً بقوة للانضمام لصفوف النادى الملكى فى أعقاب رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، وألمح فى أكثر من مناسبة عن رغبته فى الدفاع عن ألوان نادى العاصمة الإسبانية خلال الفترة الماضية.

فى شأن مختلف، وقعت مؤسسة ريال مدريد وشركة «فيستا» للحلويات اتفاقا جديدا للتعاون ستتولى بموجبة الأخيرة رعاية البطولات الاجتماعية الرياضية لكرة القدم فى المؤسسة، ومباراة خيرية، وللموسم الثالث على التوالى تتولى «فيستا» رعاية هذه البطولات بالنادى، وتسعى من خلالها لتشجيع العادات الصحية فى الاستهلاك عند أطفال المؤسسة وفرق الناشئين بريال مدريد.

وأكد إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد، أنه بنبغى تربية الناشئين على «معرفة مقدار الحلويات الذى يجب تناوله وتوقيته».