شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح: «فيفا» أكد عدم صحة هدف إنبي الملغي أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، إن هناك صراعات بين شخصيات كبرى في الوسط الرياضي من قبل انطلاق الموسم، مطالبا الجميع بالحذر في تصريحاته.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «نريد أن نظهر بصورة مشرفة خلال تنظيم البطولة الأفريقية، وبعض التصريحات تشعل الأجواء بين الجماهير»، معلقاً «مش عايزين دفاع جوي جديد».

وأضاف: «اجتماع الاتحاد توصل إلى اتفاق مع رؤساء الأندية لتنفيذ تقنية الفار بعد البطولة الأفريقية»، معلقاً: «غرفة الفار ستكون داخل عربات ستتواجد بملاعب المباريات، حيث ستخضع لمراقبة من الفيفا، لصعوبة تنفيذ التقنية بشكل مركزي»، مشيرا إلى أن الجبلاية ستتحمل تكاليف تقنية الفار.

ولفت رئيس لجنة المسابقات إلى أن اشتراك بعض الأندية في أكثر من بطولتين وراء ضغط جدول الدوري الممتاز،مشيرا إلى أن اجتماع اتحاد الكرة بشأن أزمة المؤجلات كان وديا وليس رسميا.

وأردف: «أرسلنا الفيديو الخاص بهدف إنبي الملغي أمام الأهلي في الدوري الممتاز إلى الكاف والفيفا ومحاضرين في آسيا والجميع أثنى على قرار الحكم المساعد»، مؤكدا أن أخطاء الحكام غير مقصودة، وجميع الأندية تستفيد منها كما تتضرر في بعض الأحيان.، معلقا «كل واحد عايز يستغل أخطاء الحكام لصالحه».