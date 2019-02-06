رياضة | عاجل.. رئيس برشلونة يتخد قرارا صادما قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس برشلونة يتخد قرارا صادما قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الأسباني عدم ترشحه لرئاسة النادي الكتالوني في الانتخابات المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن جوسيب بارتوميو لن يترشح لولاية جديدة في رئاسة نادي برشلونة الأسباني، في الإنتخابات التي ستجري في عام 2021.

ويعتبر "بارتوميو" واحد من أبرز من تولوا منصب رئيس نادي برشلونة، وشغل هذا المنصب بعدما فاز بالإنتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني عام 2015 متفوقًا على منافسه خوان لابورتا.

وحقق برشلونة في عهد "بارتوميو" العديد من البطولات والإنجازات أبرزها، الدوري الاسباني "3 مرات"، وكأس إسبانيا "4 مرات" وكأس السوبر "3 مرات" ، ودوري أبطال أوروبا "مرة"، وكأس العالم للأندية "مرة"، والسوبر الأوروبي "مرة".