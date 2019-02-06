رياضة | عاجل.. تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه برشلونة، بعد قليل، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا. وجاءت تشكيلة الفريق الملكي على النحو التالي :- حراسة المرمى: كيلور نافاس خط الدفاع: داني كارفخال وسيرجيو راموس ورافايل فاران ومارسيلو خط الوسط: مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو خط الهجوم: لوكاس فاسكيز وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور

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