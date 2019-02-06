رياضة | بيراميدز: ننتظر وصول القرار الرسمي لاجتماع اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز: ننتظر وصول القرار الرسمي لاجتماع اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز أن إدارة النادي في انتظار وصول القرار الرسمي لنتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لحل أزمة جدول الدوري الممتاز. وقال عفيفي إن كان هناك فكرة لدي اتحاد الكرة باقامة مباراة فريقنا أمام الأهلي يوم ٢٨ من الشهر الجاري في الدور الـ١٦ لمسابقة كأس مصر بدلا من إقامتها بالدوري وبناء عليه تؤجل مباراة الفريقين بالدوري إلى مابعد خوض لقاء الاهلي مع الزمالك بالدوري فأن هذا طلبنا من البداية وبذلك يكون النادي حصل علي ما أراد دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ودون المساس بحقول جميع الأندية موضحا أن إدارة النادي حريصة علي هذا الأمر حرصا علي تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.

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