رياضة | تركي آل الشيخ يُعلق على لقاء حسام البدري ودياز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يُعلق على لقاء حسام البدري ودياز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز مهام عمله مع فريقه الجديد، بعد وصوله للقاهرة منذ أيام قليلة، لتولي القيادة الفنية لبيراميدز بشكل رسمي خلفًا لـ حسام حسن والذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرًا.

وقال معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز، بنشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لـ حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، والأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الجديد للفريق علي هامش تدريبات اليوم، وعلق عليها: " الرئيس والداهية".

وكان تركي آل الشيخ أعلن في وقت سابق أن تكاليف التعاقد مع رامون دياز وجهازه المعاون لمدة عام ونصف، وحال تمديد تعاقده لعام إضافي تتجاوز الـ 7 ملايين دولار بخلاف الإمتيازات الأخري.