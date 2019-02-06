رياضة | مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي الإنتاج الحربي، قائمة فريقه لمواجهة الجونة غدا في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضمت قائمة الإنتاج الحربي كلا من :- عامر عامر وأحمد يحيى ومحمود البدري ومحمد عادل وأحمد شديد قناوي وأحمد رؤوف ومحمود حماده ومحمد مسعد وعبد الرحمن فاروق ومحمود كابونجا ومصطفى الجمل وغنام محمد وعبد الله راشد والسيد الشبراوي وحماده ناصر وأحمد مجدي ومحمد حسين عضل وعلاء سلامة وجيمس تيدي ووهاب أنان.

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