رياضة | كادينا كوبي: هذا اللاعب سيحل محل ميسي في تشكيل برشلونة أمام الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كادينا كوبي: هذا اللاعب سيحل محل ميسي في تشكيل برشلونة أمام الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يشارك أساسيا مع برشلونة فى لقاء الكلاسيكو أمام غريمه التقليدى ريال مدريد فى العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو"، فى ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن ليونيل ميسي سيتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة في مباراة الكلاسيكو اليوم أمام ريال مدريد، ولن يشارك اللاعب بشكل اساسي في المباراة المرتقبة لعدم جاهزيته بشكل كامل.

وأشارت الإذاعة الإسبانية أن اللاعب سيرجي روبيرتو سيشارك في التشكيلة الأساسية لبرشلونة أمام ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، بدلًا من ليونيل ميسي.

وكان ميسي قد تعرض لكدمة قوية في الفخذ الأيمن خلال مباراة فالنسيا السبت الماضى فى الدوري الإسباني، وكانت الشكوك تحوم حول مشاركته أمام الريال اليوم، ولكنه تواجد في قائمة برشلونة لخوض اللقاء.