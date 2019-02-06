رياضة | فيديو - لاعب "سنهور" عن صور براميل الثلج: هذه امكانياتنا ولا نخجل منها!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو - لاعب "سنهور" عن صور براميل الثلج: هذه امكانياتنا ولا نخجل منها! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق "رمضان مدحت زيدان" هداف فريق "سنهور" أحد فرق القسم الرابع بمحافظة كفر الشيخ، علي الصور المتداولة له مع زملاؤه بالفريق، داخل براميل الثلج لعمل استشفاء بعد اداء التدريبات الجماعية.

"أحنا لاعيبه بنحلم يكون لينا مستقبل ومحتاجين دعم اتحاد الكرة" بدأ زيدان بهذه الكلمات تصريحاته مع الخليج 365 الرياضي، واكمل بأن فريقه يصعد ويهبط بسبب قلة الإمكانيات، وانهم يمتلكوا عناصر مكانها الحقيقي في أفضل الأندية، ووجه سؤال لاتحاد الكرة، لماذا تحرموا فريق من الحلم والصعود، وتضيعوا مستقبل فريق كامل. وتعجب "زيدان" الذي يأتي هدافا لمجموعته برصيد 14 هدافا، من الذي يسخر علي صورهم في "براميل الثلج"، ووضح بأن هذه هي الإمكانيات التي يمتلكها الفربق، وأضاف بأن فريقه أول المجموعة، حيث خاص الفريق 17 مباراة بدون هزيمة واحدة. واختتم زيدان، تصريحات للفجر الرياضي، متمنيا بأن يحصل علي حقه في بلده، حيث أنه بدأ ناشئين الأهلى جيل احمد شكرى ومصطفى شبطه واحمد عادل عبدالمنعم، وحاليا هداف الدرجة الرابعة، حيث لعب 14 مباراة سجل 14هدفا، وسبق له الانضمام لفريق الاوليمبي، والكروم ودسوق وحاليا سنهور مواليد 1991، مشيرا إلا انهم ينفقون من أموالهم الخاصة علي كرة القدم، بسبب عشقهم لها، وكرر بأن فريقه يمتلك لاعبين موهوبين ليس في مكانهم الحقيقي.

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