رياضة | أمير مرتضى يطالب "النقاز" بالتركيز مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى يطالب "النقاز" بالتركيز مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك من التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق بالتركيز في المباريات القادمة وطي صفحة الأزمة الدراسية الخاصة بنجلته.

وأوضح أمير مرتضى للنقاز أن مستواه تأثر في الفترة الأخيرة بسبب ما حدث وغيابه عن مباراة مصر للمقاصة من قبل في بطولة الدوري وانشغاله بالجانب الأسري له مشيرًا إلى أن الإدارة لم ولن تتخلى عنه.

وشدد على أن الفترة القادمة صعبة والفريق يحتاجه بشدة وسط غياب حازم إمام للإيقاف وهو ما يعني عدم وجود أي مجال للغياب عن أي مباراة قادمة للفريق، مشيرًا إلى أنه أحد العناصر الأساسية داخل الفريق ومن غير المقبول أن يظهر بهذا المستوى.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق النجوم يوم 9 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 42 نقطة 3- الأهلي 36 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- المقاولون العرب 28 نقطة 6- الإنتاج الحربي 28 نقطة 7- المصري البورسعيدي 26 نقطة 8- طلائع الجيش 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 21 نقطة 16- الاتحاد السكندري 21 نقطة 17- وادي دجلة 20 نقطة 18- بتروجت 18 نقطة

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