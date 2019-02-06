رياضة | نانت يطالب كارديف ب 15 مليون يورو مقابل سالا المفقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نانت يطالب كارديف ب 15 مليون يورو مقابل سالا المفقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مطالبة نانت الفرنسي نظيره كارديف سيتي الإنجليزي بالحصول على 15 مليون يورو وهي قيمة انتقال الأرجنتيني إيميليانو سالا بعد توقيعه في الميركاتو الشتوي على عقود انضمامه للفريق الإنجليزي.

وأكدت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية أن سالا قام بالتوقيع لكارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني ثم عاد إلى فرنسا لتوديع زملائه ثم سافر على متن طائرة المفقودة.

وأفادت سكاي سبورتس بأن نانت أرسل فاكسا رسميا لكارديف سيتي يطالبه بالحصول على المقابل المادي في صفقة سالا.

وذكرت السبكة الإنجليزية أن كارديف سيتي رفض دفع القسط الأول من الصفقة لعدم وضوح أي شئ حتي الآن لافتاً بأنه ينتظر انتهاء تحقيقات الشرطة في عملية سقوط طائرة سالا.

وأوضحت سكاي سبورتس بأن نانت هدد باللجوء للمحكمة الدولية لعدم حصوله على أي دفعة حتى الآن من الـ15 مليون جنيه استرليني بعدما تخلى عن نجمه.