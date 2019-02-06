رياضة | الموعد النهائي.. توقيت مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات المفتوحة الناقلة والمعلقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموعد النهائي.. توقيت مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات المفتوحة الناقلة والمعلقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد جماهير وعشاق كرة القدم حول العالم لمشاهدة المباراة المنتظرة بين ريال مدريد وبرشلونة المنتظرة والتي تأتي في إطار لقاء ذهاب دور نصف نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا، مساء اليوم الأربعاء والموافق 6 فبراير2019.

وتنطلق مباراة برشلونة مع ريال مدريد على ملعب الكامب نو وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مباراة ريال مدريد مع برشلونة في ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا وذلك عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق المتميز حفيظ دراجي

ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة مع ريال مدريد في مسابقة كأس الملك وذلك عبر قناة TVE La 1 Madrid عبر القمر الصناعي "Hispasat 1B/1C/1D" والتردد 10979 ومعدل الترميز 22000، عمودي التصحيح هو 3/4 والتشفير ناجرافيشن.

وصعد برشلونة لدور نصف نهائي كأس الملك بعد تخطي إشبيلية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3 حيث خسر البارسا في المباراة الأولى بثنائية نظيفة وفاز 6-1 في المباراة الثانية.

وتأهل فريق ريال مدريد للدور نصف النهائي بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى الإياب 3-1.

ويوجد حالة من القلق والحيرة لدى جماهير النادي الكتالوني بسبب إصابة نجمهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدم معرفة مدى إمكانية مشاركته حتى الآن في كلاسيكو ريال مدريد.

وستكون مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي.