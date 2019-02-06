اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

تلقى نادي برشلونة الإسباني أنباءً سارة قبل مباراته المرتقبة أمام ريال مدريد بكلاسيكو كأس ملك إسبانيا حيث سيحل النادي الملكي ضيفاً على البلوغرانا بملعب كامب نو في الدور نصف النهائي.

برشلونة يفجّر مفاجأة كبيرة قبل مواجهة الكلاسيكو بشأن ميسي!

أثار أرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني المزيد من الغموض والجدل حول موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوغرانا من المشاركة بمباراة الكلاسيكو المرتقبة والتي سوف تجمعه بنظيره ريال مدريد على ملعب كامب نو مساء الأربعاء بذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

فالفيردي يزيد الغموض حول موقف ميسي من المشاركة بالكلاسيكو

لا حديث يعلو مؤخرًا فوق حديث كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والمقرر إقامته في كامب نو غدًا الأربعاء، وستجرى مباراة الإياب في بيرنابيو يوم 27 فبراير الجاري.

صحافة كتالونيا متضاربة حول مشاركة ميسي في الكلاسيكو

علق سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني على تقمصه دور الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد رحيله عن صفوف الفريق الملكي خلال الصيف الماضي.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

راموس: سعيد بدور كريستيانو وقد أصبح مدرباً في المستقبل

عوقب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية تصل الى حوالي مليوني يورو، وذلك كجزء من صفقة مع النيابة العامة المالية في اطار قضية اتهامه بالتهرب من الضرائب خلال الفترة التي أمضاها في إسبانيا كمدرب لنادي العاصمة ريال مدريد.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

الحكم على مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بسبب التهرب من الضرائب

وجه ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني صدمة للجماهير التي تنتظر عودة النجم ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني من جديد إلى تشكيلة التانغو.

مدرب الأرجنتين يصدم الجميع بشأن عودة ميسي!

مباراة من نوع خاص ستجمع مهاجم برشلونة، لويس سواريز، بريال مدريد في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا غدٍ الأربعاء، كونها الأولى من نوعها التي يخوضها اللاعب ضد الفريق الملكي في الكأس.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

لويس سواريز.. كابوس ريال مدريد الدائم!

يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد سهرة غدٍ الأربعاء بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على أرضية ملعب كامب نو بإقليم كاتالونيا.

ثورة في تشكيلة ريال مدريد بالكلاسيكو.. 7 تغييرات دفعة واحدة!

وجه البرازيلي ريفالدو نجم نادي برشلونة الإسباني تحذيراً قوية للبلوغرانا من الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني وذلك قبل مباراة الفريقين في نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

قبل الكلاسيكو..أسطورة برشلونة يحذر من كريم بنزيمة

انتقد الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد جدول المباريات وذلك قبل مواجهة برشلونة غداً الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "كامب نو".

سولاري ينتقد جدول المباريات قبل مواجهة برشلونة

يعيش اللاعب إيسكو ألاركون لاعب خط وسط ونجم نادي ريال مدريد الإسباني أسوأ مواسمه على الإطلاق داخل أروقة النادي الملكي لتزداد يومًا بعد يوم شائعات رحيله عن ملعب سانتياغو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.