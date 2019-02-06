اونلاين | Youtube | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد live بث مباشر في كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Youtube | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد live بث مباشر في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على برشلونة، اليوم، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي، على ملعب "الكامب نو"، الساعة 10 مساء.

وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا، أما برشلونة حجز مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية.

وتستعرض "الوطن" بعض القنوات غير المشفرة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مجانا على عدد من الأقمار الصناعية المختلفة، وهي نايل سات وهوت بيرد وياه سات والأقمار الصناعية الأخرى، التي جاءت كما يلي.

- قناة "İdman Azərbaycan " على القمر AzerSpace 1 46.0°E - وترددها 11175 أفقي.

- قناة " Varzish Sport HD " على القمر ياه سات – وترددها 11938 أفقي.

- قناة " idman" على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

- قناة "Eleven Sports 1 HD " على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـ أفقي

- قناة " sport tv 2" على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي

- قناة "ETV الأثيوبية" – على القمر نايل سات - ترددها 11512 عمودي 27500

كما تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد" و"برشلونة" من هنا

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد" و"برشلونة"، اليوم ، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ويجتمع الكلاسيكو في ذهاب الدور نصف النهائي.

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب "الكامب نو"، الساعة 10 مساء، على قنواتعبر قنوات بي إن سبورتس 3، Gol TV spain، و TVE La 1 Madrid.

وتأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا، أما برشلونة حجز مقعده فى الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية.