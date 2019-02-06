اونلاين | يلا شوت لايف hd | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر 6/2/2019 رابط كورة اون لاين ماتش برشلونة ضد ريال مدريد كلاس

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يلا شوت لايف hd | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر 6/2/2019 رابط كورة اون لاين ماتش برشلونة ضد ريال مدريد كلاسيكو

يلا شوت hd | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر 6/2/2019 رابط كورة اون لاين ماتش برشلونة ضد ريال مدريد كلاسيكو كأس ملك اسبابنيا يلتقي فريق برشلونة بفريق ريال مدريد في مباراة ذهاب نصف نهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، والتي من المقرر أن تقام على ملعب الكامب نو يوم الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019 وسوف تبدأ مباراة ريال مدريد وبرشلونة ضمن مباراة ذهاب نصف نهائي من كأس ملك إسبانيا في الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة المباراة حصرياً على قناة بي إن سبورت، وسوف تقوم القناة بعرض أستوديو تحليلي للمباراة على أن يبدأ قبل بداية المباراة بساعة واحدة.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر وتمكن فريق برشلونة من التأهل إلى دور نصف نهائي بعد أن فاز على فريق إشبيلية، حيث تمكن لاعبي برشلونة من إحراز 6 أهداف مقابل 3 أهداف خلال مباراتي الذهاب والإياب، وكانت مباراة الذهاب صعبة للغاية على فريق برشلونة حيث خسر أمام غريمه بهدفين نظيفين، إلا أنه تمكن من الفوز خلال مباراة الإياب وثأر منه ليسجل لاعبو برشلونة بستة أهداف مقابل هدف.

يلا شوت لايف hd | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر 6/2/2019 رابط كورة اون لاين ماتش برشلونة ضد ريال مدريد كلاسيكو

كلاسيكو برشلونة وريال مدريد بث مباشر وقد صرح "إرنستو فالفيردي" المدير الفني لفريق برشلونة أن مباراة ريال مدريد وبرشلونة سوف تشهد عودة اللاعب "ديمبلي" الذي تعافى مؤخراً من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراته الماضية،وأشار إلى أن فريقه قد استعد لملاقاة غريمه والفوز عليه خلال هذه المباراة.

رابط كورة اون لاين ماتش برشلونة ضد ريال مدريد كلاسيكو كأس ملك اسبابنيا إلا أنه أكد أنه مدرك تماماً أن مباراة فريقه أمام فريق ريال مدريد ليست سهلة، وخاصة أن الفريق سوف يشارك خلال مباراتين في الكأس، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يكون مرهق لكلا الفريقين، إلا أن الأمر ممتع وشيق لجماهير الفريقين.

أما على الجانب الآخر فقد تمكن فريق ريال مدريد من التأهل إلى النصف نهائي بعد أن تمكن من الفوز خلال على فريق جيرونا، الذي تمكن لاعبيه من إحراز أربعة أهداف مقابل هدفين خلال مباراة الذهاب، فيما تمكن لاعبي الريال من تسديد 3 أهداف مقابل هدف خلال مباراة الإياب.

يلا شوت لايف hd | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر 6/2/2019 رابط كورة اون لاين ماتش برشلونة ضد ريال مدريد كلاسيكو

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب دور نصف نهائي من كأس ملك إسبانيا بين فريق ريال مدريد وبرشلونة يوم 27 فبراير 2019، على ملعب السانتياجو يوم 27 فبراير 2019، في الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

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