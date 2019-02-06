اونلاين | بث حي HD .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة Barcelona

سيكون ملعب ستاد الكامب نو بمدينة برشلونة الاسبانية محطاً لعيون جماهير كرة القدم حول العالم من أجل متابعة مباراة كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا مساء يوم الأربعاء الموافق السادس من فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات مرحلة الذهاب من دور نصف النهائي من كأس الملك.

برشلونة بقيادة مديره الفني الأرجنتيني فالفيردي يأمل لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب من كأس ملك إسبانيا على أرضه ووسط جماهيره، من أجل تسهيل مهمته في الحفاظ على لقب بطولة كأس الملك، بعد أن يتخطى عقبة الريال في نصف النهائي، ثم الفوز بالمباراة النهائية، والتتويج باللقب.

واستطاع فريق برشلونة بلوغ نصف نهائي كأس عقب تأهله على حساب فريق اشبيلية بعد أن فاز عليه إياباً بنتيجة 6-1، وذلك بعد أن خسر الفريق الكتالوني في الذهاب بهدفين دون رد.

أما فريق ريال مدريد الطامح في العودة لمنصات التتويج المحلية فيأمل في تحقيق نتيجة جيدة تسهل من مهمته للتأهل لنهائي كأس الملك، الريال فاز على جيرونا بأربعة أهداف لهدفين، قبل أن يفوز من جديد بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

هذا وسوف يتم إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد مساء يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

وعن القنوات التي ستبث مباراة كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد فمن المقرر أن تقوم قناة bein SPORTS HD3 على الهواء مباشرة بصوت المعلق حفيظ دراجي.