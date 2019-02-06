اونلاين | kora live - كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora live - كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل موقع "الخليج 365" تقديم خدمة البث المباشر لمتابعيه في شتى أنحاء العالم ويقدم لكم بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد من هنا

يلا شووت بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد من هنا

يأمل فريق برشلونة في حسم مواجهة الذهاب لصالحه، من أجل تسهيل مباراة الإياب، التي ستقام بعد أسبوع.

على الجانب الآخر، يحتاج ريال مدريد للفوز من أجل استعادة هيبته المفقودة منذ بداية الموسم.

كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد من هنا

يلا شووت بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد من هنا

ومن المنتظر أن يكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة على دكة بدلاء الفريق الكتالوني، خلال لقاء اليوم.

ويرفض إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة المجازفة بميسي من بداية اللقاء، في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الليجا الأخيرة.

وقال فالفيردي: "حتى لو المباراة ستحسم الليجا، لن أجازف بميسي، سلامته أهم".

كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد من هنا

يلا شووت بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد من هنا

على الجانب الآخر، أكد سولاري أن طموحاته مع الريال تكمن في الفوز باللقاء، خاصة أن الملكي يريد تقديم أداء قوي لإسعاد جماهيره.

ومن المتوقع أن يقود كريم بنزيما هجوم ريال مدريد في لقاء اليوم، وبجانبه جاريث بيل، وبالطبع لوكا مودريتش في خط الوسط.

ويمر ريال مدريد بأزمة كبيرة على المستوى المحلي في ظل النتائج الضعيفة التي يقدمها حتى جاء المدرب سولاري ليعود بالفريق مرة أخرى إلى نصف قوته.

كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد من هنا

يلا شووت بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد من هنا

ويغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد وذلك بعد رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الماضي.

برشلونة يأمل في استغلال ضعف مستوى ريال مدريد هذا الموسم وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في لقاء العودة.

ويعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة هو الهداف التاريخي للكلاسيكو بواقع 26 هدفا.

ويأتي في المركز الثاني دي ستيفانو لاعب ريال مدريد برصيد 18 هدفا، وكريستيانو رونالدو لاعب الملكي الذي رحل إلى يوفنتوس بنفس العدد.

كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد من هنا

يلا شووت بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد من هنا

وأخيرا راؤول جونزاليز وكريم بنزيما بعدما سجلا 15 هدفا، ولويس سواريز برصيد 8 أهداف.

كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد من هنا

يلا شووت بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد من هنا