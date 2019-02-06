اونلاين | الآن بث مباشر مباراة barcelona.. بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد جودة ضعيفة youtube HD مشاهدة مباراة برشلونه اليوم

يستضيف ملعب كامب نو في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة تأهل إلى نصف نهائي الكأس بعد عودته أمام إشبيليه في مباراة الإياب والفوز بنتيجة 6-1 بعدما كان متاخرًا في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، بينما وصل ريال مدريد إلى نصف النهائي البطولة بعد تخطيه منافسه جيرونا بنتيجة 7-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

مباراة اليوم هي الكلاسيكو الأول بين ريال مدريد وبرشلونة في العام الجديد، حيث كان آخر لقاء جمع بين الثنائي في مباراة الدور الأول -من العام الماضي- بالدوري وفاز الفريق الكتالوني بنتيجة 5-1.

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