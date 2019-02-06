اونلاين | Camp Nou.. بث مباشر كلاسيكو الأرض مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد لايف hd - يوتيوب youtube

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Camp Nou.. بث مباشر كلاسيكو الأرض مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد لايف hd - يوتيوب youtube

كشف إذاعة "كادينا كوبيه" عن تشكيلة برشلونة النهائية، التي ستواجه ريال مدريد مساء اليوم، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

وجاءت تشكيلة البرسا كالتالي :-

تير شتيغن ، سيميدو ، ألبا ، بيكيه ، لينغليت ، بوسكيتس ، راكيتيتش ، أرثر ، كوتينهو ، سيرجي روبيرتو ، سواريز

تسريب تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة.. بيل في مهب الريح

استقر سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، على تشكيلة فريقه التي ستواجه برشلونة، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا، في نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ولم يغامر سولاري بلاعبه جاريث بيل منذ البداية، حيث أكد الصحف الإسبانية، بأن بيل سيكون على مقاعد البدلاء أمام البرسا.

وجاء تشكيل الفريق الملكي على النحو التالي :-

كيلور نافاس – مارسيلو – راموس – فاران – كارفاخال – كروس – كاسيميرو – مودريتش - فينسيوس جونيور - لوكاس فاسكيز – كريم بنزيمة.

Camp Nou.. بث مباشر كلاسيكو الأرض مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد لايف hd - يوتيوب youtube

برشلونة متصدر الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة والذي يقدم موسم مميز بقيادة مديره الفني فالفيردي، يدخل مباراة اليوم بعدما نجح في عمل ريمونتادا تاريخية جديدة أمام إشبيلية وفاز بستة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ8 لبطولة كأس إسبانيا ليعوض خسارته في الذهاب بهدفين دون رد، البارسا يدخل مباراة اليوم وهو مضطرب بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها ليونيل ميسي نجم الفريق، والذي باتت فرص مشاركه ضعيفة للغاية في المباراة، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.

Camp Nou.. بث مباشر كلاسيكو الأرض مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد لايف hd - يوتيوب youtube

ريال مدريد الفريق الملكي يدخل مباراة اليوم وهو في حالة فنية جيدة، بعدما نجح في استعادة توازنه ويحتل ثالث ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة ويفصله 8 نقاط فقط عن البارسا المتصدر، وسيكون جاريث بيل وبينزيمة وراموس عازمين على تقديم مستوى مميز الليلة للثأر من الهزيمة الثقيلة في الليجا أمام البارسا في الدور الأول، ونجح الريال في التأهل لهذا الدور بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى الإياب 3-1، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في بث حي ومباشر بدون تقطيع.

Camp Nou.. بث مباشر كلاسيكو الأرض مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد لايف hd - يوتيوب youtube

وستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، في مباراة مثيرة ونارية.