شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإتفاق: جاهزون لمواجهة الفيحاء والان مع التفاصيل
موقع السعودية نيوز365- أكد مر السنين، الظهير الأيمن لفريق الإتفاق، على جاهزية اللاعبين واستعدادهم لمواجهة الفيحاء المقبلة في الدوري، مؤكداً نسيان الفريق للهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام أحد في الجولة الماضية.
وتحدث عمر السنين في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قائلًا: “استعدينا جيداً لمواجهة الفيحاء، ونحن كلاعبين عازمين على التعويض في المباراة المقبلة، ونسيان المباراة السابقة أمام أحد”.
وأضاف: “الحالة المعنوية للفريق جيدة للغاية، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز أمام الفيحاء، والعودة بالنقاط الثلاث”.
ويستعد فريق الإتفاق لمواجهة الفيحاء، في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصر يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأعلن نادي الاتفاق السعودي في وقت سابق، تجديد عقد حارسه الجزائري رايس وهاب مبولحي حتى عام 2022، وانضم الحارس الدولي الجزائري للاتفاق، الذي بلغ دور الثمانية في كأس ملك السعودية، الموسم الماضي في صفقة مجانية.
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